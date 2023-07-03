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Запрацював центр розслідування злочинів РФ проти України

Олександр Куницький
3 год. тому

До складу Міжнародного центру розслідування злочинів агресії РФ увійдуть прокурори з України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду. Центр має стати проміжним кроком перед створенням спеціального трибуналу.

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Слідчий з міжнародної групи криміналістів збирає докази російських злочинів в Україні
Слідчий з міжнародної групи криміналістів збирає докази російських злочинів в УкраїніФото: Carol Guzy/ZUMA/dpa/picture alliance

Міжнародний центр розслідування  злочинів агресії Росії проти України (ICPA) розпочинає в понеділок, 3 липня, свою роботу у Гаазі. З нагоди відкриття Центру відбудеться пресконференція, у якій візьмуть участь генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політе та єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє інформагенція AFP.

Водночас до складу Міжнародного центру розслідування злочинів агресії увійдуть прокурори з України, Європейського Союзу (ЄС), США та Міжнародного кримінального суду.

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Збиратиме доказову базу проти російського керівництва

Центр має провести розслідування та зібрати докази злочинів російської агресії, пояснив генпрокурор Україні Костін у коментарі для інформагенції Reuters. "Мета, звісно, полягає в тому, щоб підготувати справу ... для майбутніх підозрюваних у цьому трибуналі, - сказав Костін - Нам потрібні експерти, нам потрібна судова експертиза, нам потрібна додаткова інформація, в тому числі розвідувальна, для того, щоб ця справа була серйозною, тому що ми всі знаємо, що злочин агресії - це злочин керівництва". Центр, за словами Костіна, є ознакою міжнародної підтримки спеціального трибуналу, "і ми віримо, що в найближчі місяці цей центр принесе нам перші результати", додав він.

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Початок роботи Центру має стати проміжним кроком перед створенням спеціального трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності російських високопосадовців за розв'язання агресивної війни в Україні, зазначає AFP. Власне, про необхідність створення такого центру із розслідування російського вторгнення було заявлено ще у березні цього року.

Доповнення юридичних прогалин у роботі МКС

Новий Міжнародний центр, працюватиме разом з МКС, що також розташований у Гаазі й займається розглядом воєнних злочинів, і заповнить правову прогалину щодо цього конкретного злочину. МКС, який у березні видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, має юрисдикцію переслідувати за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але через юридичні обмеження не за злочин агресії, пояснює Reuters.

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