Умєров: 97 відсотків ударів РФ - по цивільній інфраструктурі

Загальна потужність російських ударів з початку року по цілях в Україні перевищує дев'ять кілотонн, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров партнерам по НАТО. Він наголосив на важливості посилення ППО України.

Україна потребує істотного посилення протиповітряної оборони на тлі, зокрема, нещодавніх масованих ударів з повітря, яких війська РФ завдали по Україні. На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров під час проведеного в четвер, 28 березня, позачергового засідання Ради Україна-НАТО, яке скликали на прохання України.

Як повідомив український урядовець у дописі в соцмережі Facebook, під час заходу основна увага була саме на цих питаннях.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує де'ять кілотонн. Лише три відсотки цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97 відсотків вражали цивільну інфраструктуру", - написав Умєров.

Удари РФ призводять до жертв серед цивільного населення

Умєров навів дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, які вказують, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні три місяці, стали жертвами ракетних атак та ударів баражуючими боєприпасами. На тлі цього український міністр надав партнерами з НАТО "детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України". Він також вказав на важливість допомоги партнерів України задля захисту українського неба.

"Це врятує тисячі невинних життів. Що більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною", - зазначив Умєров, імовірно натякаючи на нещодавній випадок, коли російська крилата ракета порушила повітряний простір Польщі.

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Водночас пресслужба Місії України при НАТО в дописі на своїй Facebook-сторінці уточнила, що під час проведеного заходу Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи з реагування, які вживаються Україною, і "закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян".

Альянс засудив удари РФ і пообіцяв підтримку Україні

Водночас у опублікованому пресслужбою Північноатлантичного альянсу повідомленні наголошується, що під час засідання Ради Україна-НАТО члени Альянсу рішуче засудили ескалацію російських повітряних ударів і підтвердили свою відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

Крім того, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який головував під час засідання, зазначив: "Напади Росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру України, які тривають, демонструють нагальну потребу в нашій подальшій підтримці".

Як зазначається в релізі, засідання проводилося на рівні послів, а український урядовець приєднався до нього в форматі відеоконференції.