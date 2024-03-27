РФ вдарила по Харкову й Миколаєву: є жертва і поранені

У Харкові під ударом опинився Шевченківський район, влучання прийшлося в житлову забудову. Один чоловік загинув, кількість поранених зростає. У Миколаєві внаслідок російського удару постраждали 8 людей.

Війська РФ в середу, 27 березня, завдали чергового удару поХаркову. Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, було зафіксовано удар по житловому мікрорайону міста, який прийшовся у багатоквартирні будинки. Наразі відомо, що внаслідок удару загинув цивільний чоловік, ще щонайменше 16 людей зазнали поранень. Двоє з них - у важкому стані.

Згодом у Офісі генерального прокурора України повідомили, що кількість поранених внаслідок удару сягнула 18, серед них - четверо дітей віком від трьох місяців до тринадцяти років.

Харківський міський голова в дописі у Telegram назвав скоєне черговим актом "кривавого терору проти українців".

Як уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов , війська РФ поцілили по Шевченківському району міста. Значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхові житлові будинки, повідомили представники місцевої влади. Згодом Синєгубов уточнив, що також часткових руйнувань зазнали будівля лікувальної установи, адмінбудівля, місця загального користування. Внаслідок ще одного влучання була частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджень зазнали щонайменше 14 багатоповерхівок, розповів він в ефірі національного телемарафону.

Наслідки удару по Харкову, 27 березня 2024 року Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS

"За попередніми даними, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру", - написав Синєгубов у Telegram.

Як зазначив заступник начальника головного управління Національної поліції області Сергій Болвінов, за інформацією, що перевіряється, війська РФ застосували дешевший аналог крилатої ракети. "Це УМПБ Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 сантиметрів), що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге - просто посеред житлових будинків, - написав він у Facebook. - Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час".

Згодом Синєгубов також уточнив, що йдеться, ймовірно, про боєприпас УМПБ Д-30. "Він достатньо потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 сантиметрів може літати на відстань до 90 кілометрів. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація - після експертизи", - сказав він.

У ОГПУ також зазначили, що, за попередніми даними, війська РФ вдарили двома УМПБ Д-30. "Це перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака", - йдеться у повідомленні. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга 438 КК України).

Зеленський знову закликає посилити ППО України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий удар по Харкову, наголосив: російський терор проти міста набуває особливої підлості. "Спроби загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер - авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у Telegram.

За даними Зеленського, внаслідок атаки постраждали щонайменше 19 людей. Він котре закликав партнерів надати Україні необхідні засоби для протиповітряної оборони. "Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень - чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів", - написав він, долавши, що робота над забезпеченням захисту для українців триває щодня.

Війська РФ також завдали удару по Миколаєву: є постраждалі

Також близько 14:35 війська РФ завдали удару по Миколаєву, за попередніми даними - двома балістичними ракетами, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону. Ракети поцілили на територію одного з підприємств.

Наразі відомо про вісьмох поранених цивільних. Один з поранених - у важкому стані, уточнив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зафіксовані незначні пошкодження у чотирьох житлових будинках, зазначив Сєнкевич.