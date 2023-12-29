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"Зобов'язані підтримувати Україну": Світ реагує на удар РФ

Анастасія Шепелева
29 грудня 2023 р.

Світові лідери та партнери України рішуче засудили російський масований удар по українських містах зранку 29 грудня та наголосили на необхідності негайно продовжити підтримку України.

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Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки масованого удару військ РФ по Києву, 29 грудня 2023 року
Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки масованого удару військ РФ по Києву, 29 грудня 2023 рокуФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Масована удар військ РФ по Україні є нагадуванням усім, хто каже, що втомився від війни, що жорстокіст та жадоба крові Москви не має меж, заявив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі Х у п'ятницю, 29 грудня.

"Ми зобов'язані надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором! Тримайтеся, брати-українці, Литва з вами!" – написав литовський лідер.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк в дописі у Х на тлі удару військ РФ також наголосила на тому, що Україна потребує фінансування вже зараз, щоб вона могла продовжити "боротьбу за свободу від такого жаху" у 2024 році.

На думку прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, такі атаки Росії на українські міста показують, що президент країни-агресорки Володимир Путін "не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети - викорінення свободи і демократії".

"Ми не дозволимо йому перемогти. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну - стільки, скільки буде потрібно", - написав Сунак у Х.

Глава ЄК: ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також запевнила у тому, що Брюссель продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона нагадала, що ЄС з початку повномасштабної агресії РФ вже надав Києву майже 85 мільярдів євро фінансової, гуманітарної і військової допомоги. "А зараз ми відкриваємо двері до ЄС для нашого друга і сусіда", - написала фон дер Ляєн у Х.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав російську атаку "черговим боягузливим і невибірковим обстрілом шкіл, станції метро і лікарні". "ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він в дописі в Х.

Франція засудила "стратегію терору" Росії в Україні, заявили в міністерстві закордонних справ країни після масованої атаки РФ. "Росія продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення української цивільної інфраструктури з метою підірвати стійкість українського народу", - йдеться у заяві, яку цитує AFP. У МЗС наголосили, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну і надаватиме їй необхідну допомогу в тісній координації зі своїми партнерами, щоб вона могла оборонятися.

Санду: Атака РФ підкреслює потребу Києва у посиленні ППО

Президентка Молдови Майя Санду в дописі в Х наголосиа, що сьогоднішній масований удар військ РФ по Україні підкреслює нагальну необхідність посилення спроможностей протиповітряної оборони України для захисту життя людей.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також наголосив, що ця атака - це ще один доказ того, що світ повинен підтримувати Україну, яка захищається. "'Ми не повинні дозволити Росії досягти успіху в її збоченому імперіалістичному вторгненні", - написав він у Х.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила російські удари по густонаселених регіонах України, пише "Укрінформ". Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич в дописі в Х назвала масовану атаку "ще одним безглуздим і невиправданим нападом Росії на Україну, жертвами якого є цивільні". Посольство Японії в Україні в дописі в Х також засудило масований удар військ РФ і запевнило Київ у "непохитній підтримці".

Естонія закликає до створення спецтрибуналу для РФ

Між тим, міністерство закордонних справ Естонії в дописі у Х закликало світ надати підтримку Україні для перемоги та створити спеціальний трибунал негайно, щоб притягнути Москву до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

На необхідності негайно надати Україні всю військову та фінансову допомогу наголосив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. На його думку, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки Росії на цивільні об'єкти. "Повна солідарність з Україною в цей важкий час!", - написав він у Х.

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Відео наслідків масованої атаки РФ по Україні