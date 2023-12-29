Залужний: Війська РФ випустили по Україні 158 ракет і дронів

Війська РФ атакували Україну вночі та зранку 29 грудня 158 засобами повітряного нападу - ракетами різних типів та ударними безпілотниками, повідомляється у Telegram головнокомандувача Збройних сил України Валерій Залужний. Українські Повітряні сили і Сили оборони знешкодили 114 з них, з них - 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Під ударом РФ були об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. "Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Згодом, близько третьої ночі, Росія підняла у повітря 18 бомбардувальників Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, повідомив Залужний.

За його словами, близько 5 ранку з Курської області війська РФ застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей України. Тоді ж окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.

"Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії - С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ", - уточнив головнокомандувач ЗСУ.

Окрім того, о 6.30 ранку був зафіксований зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 війська РФ запустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59, йдеться у повідомленні Залужного.

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РФ била по цивільних об'єктах

Під ударом РФ, зокрема, опинилися й об'єкти цивільної інфраструктури України. Так, у Дніпрі влучання зафіксували, зокрема, по торгівельному центру, пологовому будинку, у Львові постраждали будівлі кількох шкіл, у Києві - складські приміщення. В усіх містах України, які опинилися під масованим ударом РФ, є руйнування житлових будинків. Вже відомо про понад десять загиблих та кілька десятків поранених. Рятувальні роботи ще тривають.

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