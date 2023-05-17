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КонфліктиЄвропа

Понад 40 країн схвалили створення реєстру збитків від дій РФ

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, допоможе постраждалим зафіксувати свої втрати і прокладає шлях до створення майбутнього міжнародного всеосяжного механізму компенсації.

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Під час саміту Ради Європи у Рейк'явіку у середу, 17 травня, представники понад 40 держав підписали політичну декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який очолює українську делегацію на саміті.

"Проукраїнська коаліція міцна та єдина у боротьбі за справедливість та притягнення агресора до відповідальності", - написав Шмигаль у Telegram. Він також оприлюднив відео з підписанням документа низкою лідерів держав-членів РЄ.

"Наша мета - створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами", - зазначив Шмигаль.

"Історичне рішення"

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що рішення про створення реєстру збитків під егідою Ради Європи "є історичним рішенням". За її словами, "він допоможе жертвам зафіксувати свої збитки і є життєво важливим для будь-якого механізму компенсації" за них. "Підтримане дуже великою коаліцією країн-членів і не членів (Ради Європи - Ред.), а також ЄС, це одне з перших юридично обов'язкових рішень для притягнення Росії до відповідальності за її дії", - наводяться слова Пейчинович-Бурич на сайті Ради Європи.

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Створення реєстру збитків, що буде розташований у Гаазі та матиме також офіс в Україні, підтримали або висловили намір підтримати 43 держави та Європейський Союз, повідомляється на сайті РЄ.

Реєстр створюється на початковий період у три роки, він слугуватиме для фіксації доказів та інформації про претензії через шкоду або збитки, спричинені російською агресією проти України. "Він прокладає шлях до майбутнього міжнародного всеосяжного механізму компенсації жертвам російської агресії", - вказується на сайті РЄ.

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Понад 40 країн схвалили створення реєстру збитків від дій РФ

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