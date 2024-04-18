Менше слів, більше зброї: ЄС обіцяє прискорити допомогу ЗСУ

У ЄС розуміють, що постачання зброї Україні потрібно прискорити і збільшити. Тепер це питання не місяців, а днів або тижнів, запевнив глава Євроради.

На тлі масованих російських повітряних атак на українські міста та критичну інфраструктуру Європейський Союз і його країни-члени збільшать гуманітарну допомогу Україні та її підтримку в галузі цивільної оборони, зокрема поставлять електрогенератори й силові трансформатори. Про це йдеться в заяві за підсумками першого дня саміту ЄС 17 квітня.

На саміті також наголосили на необхідності терміново надати Україні засоби протиповітряної оборони (ППО), прискорити й активізувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими снарядами і ракетами.

Якнайшвидше надати Україні системи ППО закликав учасників саміту, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Усім потрібно подивитися на свої запаси, щоб зрозуміти, чи можуть вони виділити ще якісь системи ППО, особливо Patriots, тому що вони так терміново потрібні в цій конкретній ситуації. Агресивна війна Росії триває з особливою жорстокістю, і ми знаємо: щоб підтримати Україну, ми повинні робити більше, ніж досі робили", - сказав він. Сама Німеччина напередодні анонсувала передачу Україні вже третьої установки Patriot.

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Україна чекає обіцяної зброї

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись онлайн до учасників саміту, теж наголосив, що російські атаки "можна зупинити тільки протиповітряною обороною - спеціальними системами, такими як Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS". "Системами, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб зупинити Путіна від використання терористичних методів. Заради вашої безпеки в тому числі", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що ЗСУ досі не отримали від ЄС обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів, а кілька інших ініціатив реалізовані не повністю. "Це насамперед позначається на тому, що наші солдати можуть використовувати на фронті, і чого їм, на жаль, ще доводиться чекати. Я прошу вас прискорити реалізацію наших із вами домовленостей - як про постачання і спільне виробництво зброї та боєприпасів, так і про фінансування необхідних проєктів", - закликав він.

Президент Литви Гітанас Науседа, спілкуючись з журналістами на полях саміту, сказав: "Дуже шкода бачити, що ми ухвалюємо рішення, але не виконуємо їх". На його думку, радіти потрібно не рішенням про постачання зброї, а самим поставкам, коли вони своєчасні. "Тому що іноді часовий розрив між ухваленням рішення і його реалізацією займає кілька місяців і навіть більше", - констатував він.

Після саміту голова Європейської Ради Шарль Мішель теж сказав журналістам, що "не потрібно так багато слів, потрібно більше військової техніки!". Він запевнив, що нові постачання зброї та боєприпасів Збройним силам України (ЗСУ) - це "питання не місяців, а днів і тижнів".

На 22 квітня призначена зустріч міністрів оборони і закордонних справ країн ЄС з цього приводу.

Майбутній крок до миру?

Мішель також розповів журналістам після саміту, що країни ЄС - єдині в готовності допомагати Україні та шукати можливості для справедливого миру, тому обговорили реалізацію мирного плану Зеленського та запланований на червень "саміт миру" в Швейцарії. "Ми хочемо взаємодіяти з міжнародною спільнотою, з усіма країнами світу, особливо з Глобальним Півднем. Ми маємо намір координувати свої дії з політичної точки зору", - сказав він.

Канцлер Австрії Карл Негаммер теж сказав , що "зараз необхідна повна підтримка України, щоб Росія зрозуміла, що ЄС не дасть слабину", водночас додав: "На мій погляд, важливо думати про можливості миру і припинення вогню. Нам потрібні рамки, які дозволять говорити про це в принципі. Зараз ми не перебуваємо навіть у сфері діалогу між сторонами конфлікту. Щоб цього досягти, нам потрібні різні союзники". На його думку, прогресу в цьому можна досягти за допомогою партнерів за межами Європи, наприклад, у країнах БРІКС, "які підтримують хороші відносини з Росією".

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Доходи від заморожених активів РФ

У підсумковій заяві Єврорада також привітала прогрес у справі передання Україні доходів від заморожених активів РФ і закликала до якнайшвидшого ухвалення пропозиції Європейської Комісії щодо їхнього використання.

Зеленський у своєму зверненні попросив використовувати і самі активи, "щоб захистити життя людей від російського терору".

Він також попросив ЄС докласти максимальних зусиль, щоб переконати США надати Україні більше допомоги. Голосування в Конгресі США про виділення Україні 60 мільярдів доларів заплановане на 20 квітня.