Певкур: На снаряди в рамках чеської ініціативи бракує грошей

Для реалізації ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України поза межами ЄС бракує грошей, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Також ще необхідно перевірити якість запропонованих снарядів.

Низка країн уже зробили свій внесок в реалізацію ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України поза межами ЄС, але, незважаючи на це, грошей все ще не вистачає. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR). Також ще необхідно перевірити запропоновані боєприпаси, вказав він.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. Наразі можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав він.

За словами міністра, необхідну суму намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи.

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Певкур: Снаряди ще треба перевірити

Однак наразі важко прогнозувати, коли боєприпаси можуть потрапити на фронт: частина, ймовріно, потрапить вже за кілька місяців, частина - лише до кінця року, додав Певкур.

"Багато чого залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих імовірних партнерів. Нам сказали, що там можна дістати (снаряди. - Ред.), але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання - все це треба перевірити", - пояснив він.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заяивла, що стривожена ситуацією з дефіцитом боєприпасів у України. "Я трохи стривожена, тому що ми, так би мовити, плескаємо себе по плечу, мовляв, ми молодці, але з України надходять повідомлення, що боєприпаси до них не доходять. Якщо ми ще зможемореалізувати ці речі та доставити їх в Україну, й Україна зможе завдати удару у відповідь, то це матиме ефект. Я зараз читаю меморандуми, в яких українські солдати з передової кажуть, що не можуть навіть вивезти поранених, тому що немає боєприпасів", - цитує її ERR.

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для ЗСУ

В лютому 2024 року політичне керівництво Чехії оголосило ініціативу з придбання снарядів для України поза межами Європейського Союзу.

Низка західних країн погодилися долучитися до фінансування ініціативи. Зокрема, виділити гроші зголосилися Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Литва (35 мільйонів євро), Фінляндія (30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів згодилась профінансувати Німеччина - 180 тисяч. Готові зробити внески і Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія та Польща, але суми не відомі.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних західними країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".