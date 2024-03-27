Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу - міністр

Варшава подвоїть свій внесок у ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ за межами Євросоюзу, повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії з закупівлі снарядів для України за межами Євросоюзу. Відповідну заяву Сікорський зробив у середу, 27 березня, під час свого візиту до Риги.

Польський урядовець зазначив, що і Польща, і Латвія раніше приєдналися до цієї ініціативи. "Якби всі робили те, що роблять Польща і Латвія, Україна перебувала б у набагато кращому положені", - сказав міністр, якого цитує польський мовник RMF24.

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На тлі цього Сікорський наголосив, що нині його країна, так само як і Латвія, належать до тих країн, котрі найбільше допомагають Україні протистояти російській агресії. Глава польського МЗС запевнив, що риторика Польщі і Латвії щодо України однакова, країни поділяють оцінку геополітичної ситуації в регіоні.

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Нагадаємо, раніше політичне керівництво Чехії виступило з ініціативою придбати для України 800 тисяч снарядів великих калібрів на ринку поза межами ЄС. Низка західних країн погодилися виділити гроші у рамках ініціативи. Повний перелік держав, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що їх не менше 18-ти.

Зокрема, виділити гроші зголосилися Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Литва (35 мільйонів євро), Фінляндія (30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів згодилась профінансувати Німеччина - 180 тисяч. Готові зробити внески і Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія та Польща, але суми не відомі.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних західними країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".