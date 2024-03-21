Угорщина не приєднається до чеської збройної ініціативи

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримає ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для України. "Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну", - сказав він.

Угорщина не приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто на пресконференції в Празі в четвер, 21 березня.

"Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну, ми не беремо участі в жодних спільних діях, які закінчуються спільними поставками зброї", - цитує Сіярто Reuters.

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Чеська ініціатива з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для ЗСУ

Нагадаємо, низка західних країн погодилися виділити гроші у рамках ініціативи Чехії з придбання 800 тисяч артилерійських снарядів для Збройних сил України поза межами Європейського Союзу. Повний перелік держав, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що їх не менше 18-ти.

Зокрема, виділити гроші зголосилися Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Литва (35 мільйонів євро), Фінляндія (30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів згодилась профінансувати Німеччина - 180 тисяч. Готові зробити внески і Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія та Польща, але суми не відомі.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних західними країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".