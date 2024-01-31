Боррель: ЄС передасть Україні мільйон снарядів до кінця року

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що ЄС не зможе поставити мільйон артилерійських снарядів Україні до березня. До цього часу буде виконано лише 52 відсотки плану.

Європейський Союз не зможе виконати свою обіцянку передати мільйон артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року. Про це повідомив Верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у середу, 31 січня.

Наразі Україна отримала 330 тисяч боєприпасів, повідомив Боррель. За його оцінками, до березня буде виконано 52 відсотки плану - поставлено Україні 524 тисячі снарядів, а у повному обсязі мети буде досягнуто до кінця року.

За словами Борреля, наразі потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в Європі можуть забезпечити виготовлення близько мільйона снарядів на рік, однак до кінця року цей обсяг зросте до 1,4 мільйона. Він наголосив, що виробнича потужність збільшуватиметься, "тому що галузь мобілізована". Зокрема, лише на спільну закупівлю 155-міліметрових боєприпасів Європейське оборонне агентство підписало 60 рамочних контрактів.

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Окрім того, Боррель повідомив, що у 2024 країни-члени ЄС планують передати Україні військову допомогу принаймні на 21 мільярд євро.

Також країни-члени ЄС в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) підготували вже майже 40 тисяч українських військових і наразі погодилися забезпечити вишкіл ще для 20 тисяч, додав Боррель.

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