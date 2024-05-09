Мецола: Дух Європи живе в кожному місті України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Києві, наголосила, що ЄС і далі підтримуватиме Україну, зокрема допоможе з відбудовою.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час свого візиту до Києва у четвер, 9 травня, виступила на Міжнародному саміті міст і регіонів . У своїй промові Мецола наголосила, що Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну та висловила впевненість у її європейському майбутньому.

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"Шлях до вступу (України в ЄС. - Ред.), безумовно, буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним, бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки. Але ЄП, ЄС будуть готові допомагати. Ми повернемося й відбудуємо разом, тому що Україна - це Європа, а Європа - то є Україна", - заявила вона.

В День Європи, який відзначається сьогодні, 9 травня, дуже важливо не забувати, за що воюють українці, нагадала президентка Європарламенту. "Ви не тільки б’єтеся за те, щоб захистити свої домівки і свою територію. Ви б’єтеся за те, в що ми віримо - в європейський шлях. Сьогодні - День Європи і ми розуміємо, що дух Європи живе в кожному регіоні, кожному місті України. Саме тому ми - разом з вами від самого початку. І будемо продовжувати допомагати вам", - сказала вона.

Зеленський: У червні має початися етап перемовин про вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, звернувся до представників європейських міст і громад з закликом підтримати Україну на важливому етапі перемовин про вступ в ЄС.

"У червні має розпочатися новий, дуже важливий етап - етап перемовин про вступ України до ЄС. Я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами у Європі. Робіть усе можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн і на рівні всієї Європи не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій та спільні результати. І сьогодні підготовлені нові домовленості між нашими громадами - України та ваших країн, нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили", - наводить слова Зеленського пресслужба ОПУ.

На Мужнародному саміті міст і регіонів також були присутні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, народні депутати, урядовці, представники українських та іноземних органів самоврядування.

Саміт проходить в Україні вдруге. Цього разу в ньому взяли участь близько 200 учасників з 18 країн, повідомили у пресслужбі ОП.