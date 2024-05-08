В ЄС згодні використати прибутки від активів РФ для України

Посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо використання надприбутків від заморожених активів РФ на користь України. Також вони досягли згоди і щодо Плану України у межах Ukraine Facility.

Посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо використання надприбутків від заморожених російських активівна користь України. Про це у середу, 8 травня, повідомило представництво Бельгії, яка зараз головує в Раді ЄС. "Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", - йдеться у повідомленні в мережі X.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, привітала політичну домовленість країн блоку використати надходження від заморожених російських активів для України. "Не може бути сильнішого символу і кращого застосування для цих грошей, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", - написала вона в соцмережі Х.

В ЄС також схвалили План України щодо використання 50 мільярдів євро допомоги

Посли країн-членів Європейського Союзу також досляги принципової згоди і щодо Плану України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки, повідомило представництво Бельгії.

Як уточнили у міністерстві економіки України, імплементаційне рішення для затвердження Плану має бути ухвалене на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 14 травня. Найближчим часом також очікується підписання відповідних документів між Україною та ЄС для повноцінного запуску програми, наголосили у відомстві.

План, затверджений урядом України у березні 2024 року, визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників, зазначає Єврокомісія. Реформи, запропоновані в рамках плану, охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, зелений і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

"Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні визначених у Плані реформ - ми виконали 12 індикаторів з 36, передбачених у 2024 році. Виконання п'яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати шість мільярдів євро фінансової підтримки у березні та квітні. І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 мільярдів євро підтримки цього року", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба відомства.

Як наголошують у мінекономіки, за попереднім розрахунком, у 2024 році Україна має отримати 16 мільярдів євро, у 2025 році - 12,5 мільярда євро, у 2026 році - 7,25 мільярда євро. Ще 1,2 мільярда євро Україна має отримати у 2027 році, а 1,32 мільярда євро - у січні 2028 року, за виконання індикаторів четвертого кварталу 2027 року.

Перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримала в березні 2024 року. Ще півтора мільярда євро з 50-мільярдного фонду підтримки ЄС перерахував Україні в кінці квітня.