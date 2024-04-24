Київ отримав від ЄС ще 1,5 млрд євро

Кошти надійшли в рамках програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Цьогоріч Київ розраховує на 16 мільярдів євро.

ЄвропейськийСоюз (ЄС) перерахував Україні у середу, 24 квітня, півтора мільярда євро з 50-мільярдного фонду підтримки за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Це життєво важливо для підтримки функціонування держави та послуг в Україні, в той час як вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною і рішучою", - написала вона в соцмережі Х (Twitter).

Ukraine Facility: Київ розраховує на 16 мільярдів євро у 2024 році

Як зазначив український прем'єр Денис Шмигаль, ці кошти спрямують на покриття найважливіших бюджетних видатків. "Дякую Єврокомісії за позитиву оцінку виконання п'яти індикаторів, що є передумовою для виділення коштів", - написав він у Telegram.

Також Шмигаль висловив надію на швидке виділення третього траншу обсягом 1,89 мільярда євро. Загалом цього року Україна очікує в межах програми Ukraine Facility отримати 16 мільярдів євро, додав він.

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Перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримала в березні 2024 року.

Нагадаємо, 28 лютого Рада Європейського Союзу ухвалила три законодавчі акти, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, чим також започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро.

У Раді ЄС тоді заявили, що програма стане "новим спеціальним інструментом для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, а також її зусиль щодо проведення реформ у рамках її шляху до вступу в ЄС".