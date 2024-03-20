Боррель: Військова допомога ЄС Україні сягнула 33 млрд євро

Також ЄС вже здійснив перший платіж у розмірі 4,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility, повідомив Боррель. Це фінансова допомога з бюджету ЄС, яка буде спрямована на відбудову та модернізацію України.

Сума військової допомоги Україні від Європейського Союзу і країн, що входять до блоку, сягнула 33 мільярдів євро. Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель у середу, 20 березня, в Брюсселі, на пресконференції після засідання Ради асоціації ЄС - Україна.

"Ми ухвалили фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, та маємо додаткові п'ять мільярдів євро для військових поставок в Україну. Це зробить нашу військову допомогу більш передбачуваною. З цим загальна військова допомога від ЄС та від його країн-членів для України зросте до 33 мільярдів євро", - сказав він.

Крім того, країни-члени ЄС взяли на себе зобов'язання надати Україні у двосторонньому порядку військову допомогу на щонайменше 20 мільярдів євро у 2024 році, повідомив Боррель.

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Боррель оцінює прибуток від заморожених активів РФ в 3 млрд євро на рік

Ще одним джерелом фінансування закупівлі зброї для України мають стати доходи від заморожених в Європі активів РФ. Зокрема, сьогодні Боррель офіційно представив країнам блоку пропозицію щодо використання таких доходів: 90 відсотків Боррель пропонує спрямувати у Європейський фонд миру, а 10 відсотків - перерахувати до бюджету ЄС, аби використати їх для "підвищення спроможності української оборонної промисловості".

Він також назвав суму, яку пропонується передавати Україні з прибутку від заморожених активів: за його оцінками, йдеться про три мільярди євро на рік. За словами Борреля, його пропозицію щодо використання доходів від цих активів позитивно оцінили на Раді ЄС із закордонних справ 18 березня. Однак, як повідомив напередодні високопоставлений чиновник Євросоюзу, малоймовірно, що вона буде затверджена на саміті ЄС 21-22 березня, оскільки у країн було занадто мало часу для аналізу.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з Боррелем у Брюсселі заявив, що необхідно конфіскувати всю суму заморожених активів російського Центробанку - в ЄС це близько 210 мільярдів євро. "Європі та всьому світу потрібен ефективний прецедент, який змусить агресора заплатити високу ціну за руйнування", - сказав він.

Боррель: Відсіч агресії РФ важлива не лише для України, а й для безпеки Європи

Коментуючи всі складові фінансової підтримки з боку блоку, Боррель наголосив, що ЄС мобілізував всі ці ресурси на допомогу, оскільки відсіч російській агресії є життєво важливою не лише для України, а й для безпеки Європи.

"Якби Путін завоював Україну, а Україна підняла б білий прапор і здалася, то в Києві був би встановлений маріонетковий режим, український народ був би розбитий, а російська армія опинилася б біля наших кордонів. І ми можемо бути впевнені, що на цьому вони не зупиняться", - заявив він, додавши, що швидкість європейської відповіді має відповідати масштабам російської загрози.

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Україна також отримала перші 4,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

Окрім військової допомоги, ЄС також збільшив підтримку України у інших сферах, зокрема у відбудові. Так, блок вже здійснив перший платіж у розмірі 4,5 мільярда євро в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility, повідомив Боррель. Програма, яку започаткували наприкінці лютого 2024 року, передбачає виділення 50 мільярдів євро Україні на відбудову та модернізацію.

Шмигаль, своєю чергою, також повідомив, що Україна отримала перший транш. "Подякував європейським партнерам за механізм Ukraine Facility, який передбачає допомогу у розмірі 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. А також за підтримку в інших економічних питаннях, зокрема щодо продовження "економічного безвізу", - написав він у Telegram.