В Естонії закликали партнерів збільшити видатки на оборону

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала партнерів у Європі та НАТО збільшити видатки на оборону у відповідь на війну Росії проти України, яка триває. Сама Естонія вже витрачає на потреби оборони понад 3,2 відсотка свого ВВП, заявила Каллас у вівторок, 19 березня, в Берліні.

За словами естонської прем'єрки, іншим членам Північноатлантичного альянсу слід зробити те ж саме, інакше вони ризикують спровокувати Росію на напад своєю слабкістю. "Якщо вони (Росія. - Ред.) будуть думати, що здатні виграти, то вони можуть зробити крок. Якщо вони розумітимуть, що ми достатньо сильні, то вони не робитимуть кроків проти НАТО. І тому ми повинні дійсно зробити це колективне зусилля разом", - сказала Кая Каллас.

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Вона визнала, що жителям країн, у яких сусіди спокійніші, ніж у Естонії, може бути важко пояснити, навіщо підвищувати видатки на оборону. "Але коли ви дійсно відчуєте, чому це необхідно, буде вже надто пізно. У цьому проблема з обороною", - цитує слова естонської політикині агентство dpa.

Коментуючи пропозиції "заморозити" війну в Україні - одну з них висунув раніше голова парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) - Каллас сказала: "У світі, повному насильства, пацифізм є, якщо говорити простими словами, самогубством".

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Каллас отримала премію імені Вальтера Ратенау

19 березня в Берліні Кая Каллас, крім того, отримала премію імені Вальтера Ратенау. Цю премію, названу на честь міністра закордонних справ Німеччини, вбитого у 1922 році бойовиками-праворадикалами, вручають за видатні успіхи в зовнішній політиці. Каллас присудили премію "за заслуги в галузі зміцнення порозуміння між країнами Європи і за чітку позицію щодо агресивної війни Росії в Україні". Нагороду прем'єрці Естонії вручила очільницґ МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

У своїй промові на урочистій церемонії Каллас говорила про важливість підтримки України в її обороні від агресії РФ. "Цього разу жертвами російських злочинів стали українці, завтра це може бути хтось інший", - наголосила вона.