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Боррель про допомогу Україні: Треба робити більше і швидше

Валерій Сааков
14 березня 2024 р.

Надавати допомогу Україні потрібно швидше і у більший обсягах, вважає Жозеп Боррель. Зокрема і тому, що наступні місяці можуть стати вирішальними на тлі очікуваного аналітиками наступу РФ.

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Український військовий поблизу Кремінної, 15 лютого 2024 року (ілюстративне фото)
Український військовий поблизу Кремінної, 15 лютого 2024 року (ілюстративне фото)Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель переконаний, що забезпечення нової підтримки для України не може чекати, адже навесні й улітку цього року настане вирішальна фаза в війні, розв'язаній Росією проти України . Відповідну заяву Боррель зробив у четвер, 14 березня, у Вашингтоні, передає агенція Reuters.

Боррель повідомив, що звернувся до американських політиків із закликом діяти швидко заради підтримки України. "Усе, що має бути зроблено, потрібно зробити швидко", - наголосив глава європейської дипломатії. "Ми повинні прискоритися. Ми повинні збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Саме тому ми збільшуємо наші промислові оборонні потужності. І це також стосується США", - сказав Боррель про дії Європи на підтримку військових зусиль України.

Загроза масштабного наступу військ РФ

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", - додав Боррель.

Нагадаємо, Палата представників у США досі не ухвалила нормативний акт, що передбачає багатомільярдну допомогу Україні з боку Вашингтона протягом цього року. На заваді ухваленню стоїть позиція Республіканської партії, що має більшість у Палаті.

Раніше цього дня генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до представників Республіканської партії США, які наразі блокують заплановану допомогу Україні. Кожен день зволікання впливає на ситуацію на полі бою, заявив Столтенберг на полях зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, раніше цього дня Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО, на його думку, допомагають Україні у менших обсягах, ніж могли б.

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