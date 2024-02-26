Боррель: ЄС має готуватися до періоду напруженості з РФ

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав країни Європейського Союзу (ЄС) бути готовими до тривалого періоду напруженості у відносинах з Росією, яка може забажати "посилити свої політичні та воєнні провокації проти країн НАТО в найближчі місяці". Такий заклик головний дипломат ЄС оприлюднив у неділю, 25 лютого, у своєму блозі .

"Нам необхідно суттєво зміцнити наш потенціал в галузі безпеки і оборони", - написав Боррель, підсумовуючи Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройшла 16-18 лютого.

Читайте також: Голова Мюнхенської конференції: Росія може напасти на НАТО

Необхідність підтримувати Україну дедалі більше і швидше

У своєму дописі головний дипломат ЄС не оминув і тему війни Росії проти України. На думку Борреля, два роки тому "Росія розпочала агресивну війну проти України, діючи як імперіалістична та колоніальна держава". "Ми не повинні допустити, щоб Росія була винагороджена за свою агресію. Якщо Путін переможе, це стане дуже небезпечним сигналом для всього світу, що потужні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - наголосив Боррель.

Читайте також: Чому Європа не змогла поставити Україні обіцяні боєприпаси?

На цьому тлі він вказав на важливість збільшення обсягів військової підтримки України з боку ЄС, а також пришвидшення темпів постачання її. "Ця війна поставила нас у ситуацію, що вимагає зовсім іншого підходу, ніж у звичайні мирні часи. (…). Якщо ми недіятимемо досить швидко в найближчі місяці, Україна ризикує втратити свої позиції. Нам слід підтримувати Україну більше, і ми повинні робити це швидше, зокрема, щодо артилерійських боєприпасів. Вони потрібні зараз, а не через кілька місяців", - написав очільник європейської дипломатії.

Епоха західного домінування завершилася

Водночас він закликав європейські країни розробляти стратегію відносин з Глобальним Півднем. Якщо поточна геополітична напруженість і надалі розвиватиметься в напрямку "Захід проти решти світу", то "майбутнє Європи ризикує бути похмурим", попередив глава європейської дипломатії.

"Епоха домінування Заходу справді остаточно завершилася. Хоча теоретично це було зрозуміло, ми не завжди робили практичні висновки з цієї нової реальності", - вказав Боррель. За його словами, російська агресія проти України і війна в Секторі Гази "значно посилили цей ризик" протистояння Заходу з Глобальним Півднем, що вже "можна побачити в Сахелі та інших частинах Африки".

Читайте також: Влада Естонії повідомила про затримання учасників "гібридної операції РФ"

Дипломат зазначив, що багато країн Глобального Півдня звинувачують Захід у "подвійних стандартах", а "Росії вдалося скористатися ситуацією". "Ми повинні боротися з цим наративом і робити це не тільки словами. У найближчі місяці ми повинні докласти величезних зусиль, щоб повернути собі довіру наших партнерів", - наголосив він.