ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро

Рада Європейського Союзу у середу, 28 лютого, ухвалила три законодавчі акти, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, чим також започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро.

Як йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, поправки до багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки відображають "угоду, досягнуту лідерами Євросоюзу 1 лютого 2024 року, і посилюють довгостроковий бюджет ЄС в обмеженій кількості пріоритетних сфер".

"Загалом 64,6 мільярда євро додаткового фінансування стане доступним для вирішення нових викликів, з якими стикається ЄС, і для виконання юридичних зобов'язань ЄС, які інакше більше не могли б бути поміщені в рамки поточних бюджетних лімітів", - йдеться у повідомленні.

Програма Ukraine Facility, на яку в рамках додаткового фінансування перебачено 50 мільярдів євро, стане "новим спеціальним інструментом для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, а також її зусиль щодо проведення реформ у рамках її шляху до вступу в ЄС".

"Вона об'єднає бюджетну підтримку ЄС для України в єдиний інструмент, забезпечуючи узгоджену, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів щодо підтримки країни, яка перебуває у стані війни", - зазначили в Раді ЄС.

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Уряд України привітав рішення Ради ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі зазначив, що інструмент Ukraine Facility допоможе українському уряду "фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС".

"Очікуємо на перші гроші вже у березні", - зазначив Шмигаль.

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У міністерстві фінасів України зазначили, що в рамках Ukraine Facility "надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів урядом України та Європейською комісією".

Загалом, в рамках цього інструменту протягом 2024-2027 років Україна має отримати близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад п'ять мільярдів складають гранти. Також в рамках інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Ukraine Facility, зазначають у мінфіні.

"Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі уряду України та представників Європейської комісії в рамках програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, цитує пресслужба відомства.