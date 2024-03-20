ЄС подовжить "економічний безвіз" для України, але з умовами

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовились продовжити безмитне ввезення продуктів з України за умови регулювання імпорту української агропродукції в ЄС.

Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄП в ніч на середу, 20 березня.

Читайте також: Які збитки несе Україна через блокаду кордону з Польщею

Мито повертатимуть за умови перевищення середнього показника імпорту

Водночас, угода передбачає, що ЄК може вдаватися до швидких дій або вживати будь-яких необхідних заходів у разі значних порушень на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС внаслідок імпорту української агропродукції.

Також передбачене "екстрене гальмування", яке може застосовуватися щодо ввезення "найчутливіших" видів сільськогосподарської продукції - до цього списку увійшли м'ясо курей, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед. Якщо обсяг імпорту з України цих товарів перевищить середній показник за 2022-2023 роки, щодо них буде запроваджене мито.

ЄП і Рада ЄС ще мають дати остаточне "зелене світло" тимчасовій угоді. Термін дії поточного "економічного безвізу" закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після цієї дати.

"Економічний безвіз" з ЄС у відповідь на розв'язану РФ війну

Як наголошують у ЄП, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до внутрішнього ринку ЄС з 2016 року. Однак у червні 2022 року, у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України та блокування українських портів російськими військами, ЄС запровадив спеціальні торговельні заходи, які дозволили фактично безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС, зокрема й сільськогосподарських. Ці заходи були подовжені на один рік у травні 2023 року.

У січні 2024 Єврокомісія запропонувала призупинити імпортні мита та квоти на експорт з України та Молдови ще на один рік.

Нагадаємо, що фермери низки східноєвропейських країн, котрі межують з Україною, насамперед Польщі, активно виступають проти режиму безмитної торгівлі з Україною. Крім того, окремі країни ЄС, всупереч рішень Єврокомісії, запроваджували ввізні обмеження для української агропродукції.

19 березня газета Financial Times також повідомила, що Євросоюз готується вперше ввести мита на зерно з Росії та Білорусі - "щоб умиротворити фермерів і деякі держави-члени ЄС".