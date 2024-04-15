ЄК схвалила План України щодо використання €50 млрд допомоги

За оцінкою ЄК, План України ефективно відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть прискорити стійке економічне зростання та залучити інвестиції.

Європейська комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Як наголошується у повідомленні на сайті Єврокомісії у понеділок, 15 квітня, "цей важливий крок прокладає шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України в рамках програми ЄС Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро" до 2027 року.

"Фінансування в рамках фонду (Ukraine Facility. - Ред.) допоможе Україні підтримувати адміністративне управління, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та підтримувати відновлення та відбудову, поки вона продовжує захищатися від агресії Росії", - наголосили у Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн: Ми готові надати України таку необхідну фінансову підтримку

Згідно з оцінкою Комісії, План України ефективно відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть прискорити стійке економічне зростання та залучити інвестиції, щоб збільшити потенціал зростання країни в середньо- та довгостроковій перспективі. План також забезпечує основу для відновлення, відбудови та модернізації України. Також він передбачає адекватні механізми та заходи для захисту фінансових інтересів ЄС шляхом забезпечення ефективного впровадження, моніторингу та звітності, вважають у ЄК.

"Позитивна оцінка комісією Плану України відкриє шлях для регулярних виплат у рамках Ukraine Facility. Сьогоднішньою пропозицією ми ще раз демонструємо, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно , і що ми готові надати таку необхідну фінансову підтримку", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Реформи та інвестиції

План, затверджений урядом України у березні 2024 року, визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників, зазначає Єврокомісія. Реформи, запропоновані в рамках плану, охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, зелений і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

Після позитивної оцінки Єврокомісією Плану України, країни-члени ЄС мають один місяць, аби ухвалити імплементаційне рішення Ради ЄС, запропоноване Єврокомісією. Ухвалення рішення дозволить Єврокомісії виділити до 1,89 мільярда євро попереднього фінансування, доки не почнуться регулярні виплати, пов'язані з впровадженням реформ та інвестиційними показниками в рамках плану, зазначають в ЄК.

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