Кабмін додатково виділив 5 млрд гривень на дрони для ЗСУ

Уряд додатково виділив п'ять мільярдів євро на закупівлю дронів для ЗСУ, а також ухвалив план для отримання траншів від ЄС в рамках Ukraine Facility.

Кабінет міністрів України додатково виділив п'ять мільярдів гривень на закупівлю дронів для Зброних сил України (ЗСУ), про що у понеділок, 18 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Додаткові п'ять мільярдів гривень виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Гроші будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій. Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - заявив Шмигаль у Telegram.

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Спецплан для Ukraine Facility

Також Шмигаль повідомив, що у понеділок уряд ухвалив спеціальний план, який необхідний для отримання 50 мільярдів євро від Європейського Союзу впродовж наступних чотирьох років через фонд Ukraine Facility.

"План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - зазначив голова уряду.

Затверджений план найближчим часом Україна передасть на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 мільярдів євро у 2024 році, зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро уже в березні 2024 року. Другий транш у розмірі 1,5 мільярда євро надійде у квітні.

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