Мінфін: Україна у березні отримала $9 млрд від партнерів

України у березні 2024 року залучила близько дев'яти мільярдів доларів пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Серед донорів - Євросоюз, Японія, Канада, Великобританія та Міжнародний валютний фонд.

У березні 2024 року в загальний фонд державного бюджету України надійшло близько дев'яти мільярдів доларів пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Про це у п'ятницю, 29 березня, повідомила пресслужба міністерства фінансів України.

Найбільшу суму - 4,9 мільярда доларів - Україна отримала від Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про перший транш у межах нового інструменту Ukraine Facility. "Вони (гроші - Ред.) також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає шести мільярдів євро. Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility", - зазначили в міністерстві.

Також Україна отримала 1,5 мільярда доларів пільгового кредиту від Канади. Гроші надійшли в рамках третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди від 8 серпня 2022 року.

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Японія у поточному місяці надала Україні 1,1 мільярда доларів через механізми Світового банку. "Зокрема, до державного бюджету України надійшло 882 мільйони доларів - частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), 230 мільйонів доларів США - гроші у межах проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)", - повідомили в мінфіні.

Також у березні Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Це був четвертий транш у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна залучила вже близько 5,4 мільярда доларів з передбачених програмою МВФ 15,6 мільярда доларів.

Орім цього, 515 мільйонів доларів Україні надала Великобританія - це частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку.

"У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,1 мільярда доларів, від початку повномасштабної війни - 83,7 млрд доларів. Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків державного бюджету України", - зазначили в мінфіні.