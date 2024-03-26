Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу МВФ

Транш МВФ спрямують на пріоритетні бюджетні видатки та підтримку макрофінансову стабільність, повідомив Денис Шмигаль. За його словами, Україна вже працює над виконанням умов для отримання наступного траншу.

Міжнародний валютний фонд надав Україні черговий транш у розмірі 880 мільйонів доларів в рамках програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 26 березня.

"Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність", - зазначив він у дописі в Telegram.

Прем'єр подякував МВФ за підтримку і додав, що Україна "продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами". За його словами, країна вже готується до наступного перегляду програми співпраці з Фондом, що є необхідною передумовою для схвалення рішення про наступний транш.

Програма на 15,6 мільярда доларів

МВФ схвалив EFF загальним обсягом 15,6 мільярда доларів у березні 2023 року. Ці кошти Київ отримає у вигляді позик. Програма є частиною великого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох років.

Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. На першому етапі програми, який розрахований на 2023-2024 роки, уряд має схвалити низку рішень, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії тощо.

На другому етапі передбачаються ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".

Протягом 2023 року Україна отримала від МВФ три транши в рамках EFF загальним обсягом близько 4,5 мільярда доларів. У 2024 році програма передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні.