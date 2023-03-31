МВФ затвердив рекордну програму Україні на $15,6 мільярда

Позика Міжнародного валютного фонду є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії та найбільшою позикою, яку світовий кредитор надасть країні, що перебуває у стані воєнного конфлікту.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю, 31 березня, схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України на 15,6 мільярда доларів.

Як зазначається на сайті МВФ , це рішення дозволяє негайно виплатити Україні близько 2,7 мільярда доларів. "Нова програма є частиною пакету підтримки України загальною вартістю 115 мільярдів доларів", - наголосив кредитор.

Програма має на меті підтримку "фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності", а також економічного відновлення та відбудови України. В МВФ очікують, що вона допоможе мобілізувати масштабне фінансування України від міжнародних донорів і партнерів.

Ця позика є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії та першим великим кредитом, який МВФ надасть країні, що перебуває у стані воєнного конфлікту, зауважує агенція Reuters.

Два етапи програми

Нова програма буде розбита на два етапи. Перший розрахований на 2023-2024 роки та буде спрямований на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії тощо. "Уряд уникатиме нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Влада також зобов'язується продовжувати реформи для зміцнення системи урядування та боротьби з корупцією, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства", - зазначають в МВФ.

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На другому етапі передбачаються ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".

"Очікується, що під час другого етапу Україна повернеться до принципів довоєнної політики, включаючи гнучкий обмінний курс і режим таргетування інфляції. Крім того, фіскальна політика буде зосереджена на критично важливих структурних реформах з метою підтримки доходів у середньостроковій перспективі", - зауважили в фонді.

Окремо в МВФ зазначають, що на другому етапі необхідно буде посилювати управління державними фінансами, запроваджувати реформи у царині державних інвестицій, посилювати конкуренцію в енергетичному секторі.

Кредити України

Цього року Україна очікує, крім МВФ, отримати також фінансування від США, ЄС та інших країн Великої сімки. Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, український уряд збирається залучити 51,5 мільярда доларів.

За даними Національного банку, обсяг зовнішнього боргу України на кінець 2022 року становив 132 мільярда доларів, досягнувши 89 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

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