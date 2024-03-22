$880 млн: Україна отримає транш від МВФ найближчим часом

МВФ завершив перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України і виділить їй четвертий транш обсягом 880 мільйонів доларів.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у четвер, 21 березня, завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility Arrangement, EFF). Це дозволить Україні отримати четвертий транш фінансування обсягом 880 мільйонів доларів на підтримку її бюджету, йдеться в прес-релізі МВФ.

"Українська економіка продовжувала демонструвати дивовижну стійкість у 2023 році, хоча знову з'являються фактори, пов'язані з війною, а перспективи залишаються надзвичайно невизначеними", - констатували у МВФ.

В організації наголошують, що Україні вдалося ефективно працювати в рамках EFF у складних умовах, дотримавшись усіх окрім одного кількісних критеріїв ефективності на кінець грудня, усіх структурних контрольних показників до кінця лютого та всіх індикативних цілей. Невиконаний Україною кількісний критерії ефективності - це незначний недобір податкових надходжень через блокаду кордонів.

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Мінфін: Це відкриває Україні шлях до отримання четвертого траншу вже найближчим часом

В українському міністерстві фінансів також зазначили , що Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду. Зокрема, була ухвалена Національна стратегія доходів, розроблена дорожня карта управління державними інвестиціями, напрацьовані заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби та ухвалене законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Співпраця з МВФ продовжує бути невід’ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Влада України докладає максимум зусиль для виконання всіх умов програми EFF. Важливо, що це дозволяє залучити додаткову фінансову допомогу, проте, в першу чергу, впровадження всіх цих заходів та політик потрібно Україні. Кожен із структурних маяків є стабілізуючим фактором, що дозволяє підтримувати стійкість фінансової системи України попри війну", - наводить пресслужба відомства слова міністра фінансів України Сергія Марченка.

Успішне завершення перегляду відкриває Україні шлях до отримання четвертого траншу вже найближчим часом.

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До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 4,5 мільярда доларів. У 2024 році програма передбачає 5,4 мільярда доларів США бюджетної допомоги Україні.