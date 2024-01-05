Міжнародні резерви України за 2023 рік зросли на 42 відсотки

МІжнародні резерви України у 2023 році завдяки допомозі партнерів збільшилися на 42 відсотки і станом на 1 січня 2024 року становили 40,5 мільярда доларів.

Міжнародні резерви України протягом 2023 року завдяки міжнародній допомозі збільшилися на 42 відсотки і станом на 1 січня 2024 року, за попередніми даними, становили 40,5 мільярдів доларів. Про це у п'ятницю, 5 січня, повідомив Національний банк України (НБУ).

"Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 мільярда доларів США", - йдеться у повідомленні НБУ.

Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу - 19,7 мільярда доларів, через трастовий фонд Світового банку Україна отримала ще 16,4 мільярда доларів, від Міжнародного валютного фонду - ще 4,5 мільярда доларів, а від Канади - 1,8 мільярда доларів.

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Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту, зазначили в НБУ.

Також Нацбанк повідомив, що у грудні 2023 року міжнародні резерви України зросли на 4,4 відсотка порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

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Невизначеність із бюджетом

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Денис Шмигаль надав запит про скликання екстреного засідання Міжвідомчої координаційної групи донорів через невизначеність у державному бюджеті України на 2024 рік.

У листі Шмигаль наголосив, що фінансування необхідне вже у січні і має бути спрямоване на основні бюджетні потреби України - виплати освітянам, державним службовцям та пенсіонерам. Він попросив групу зосередитися на цьому, а не на своєму довгостроковому мандаті з координації ресурсів для реконструкції та відновлення економіки після війни.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що бюджет України може зіткнутися з дефіцитом вже в перші два місяці 2024 року.