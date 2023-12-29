Допомога Україні: Шмигаль просить донорів екстрено зібратися

За даними Bloomberg, прем'єр України надав запит щодо екстреного засідання групи міжнародних донорів через невизначеність у бюджеті України. За його словами, найбільш нагальним є покрити соціальні потреби.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надав запит про скликання екстреного засідання Міжвідомчої координаційної групи донорів через невизначеність у бюджеті. Про це повідомляє видання Bloomberg у четвер, 28 грудня, з посиланням на лист українського прем'єра до групи, який є у розпорядженні видання.

У ньому Шмигаль наголошує, що фінансування необхідне вже наступного місяця і має бути спрямоване на основні бюджетні потреби України - виплати освітянам, державним службовцям та пенсіонерам. Він просить групу зосередитися на цьому, а не на своєму довгостроковому мандаті з координації ресурсів для реконструкції та відновлення економіки після війни.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримали достатнє, швидке і передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року, - зазначає прем'єр України. - Навряд чи можливо проводити будь-які дискусії про проєкти відновлення та відбудови, коли ми намагаємося виконати пріоритети виживання до 2024 року".

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Київ не може чекати на зовнішню допомогу до березня

Як пише Bloomberg, Шмигаль просить провести зустріч у січні, а не в лютому, як наразі планується. "Ми не можемо чекати до березня, щоб профінансувати наші соціальні потреби", - обґрунтовує прем'єр. Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що бюджет України може зіткнутися з дефіцитом вже в перші два місяці 2024 року.

Шмигаль також закликав донорів розпочати координацію для спрямування заморожених російських активів на допомогу Україні у відновленні. За його словами, Кремль "повинен заплатити за війну і руйнування - і це буде основним джерелом відновлення" в найближчі роки.

Україна може вдастися до збільшення податків та девальвації гривні

Прем'єр зауважив, що можливості України самостійно генерувати кошти шляхом збільшення податків, девальвації гривні або звернення до центрального банку обмежені і розглядаються міністерством фінансів як ризиковані. Втім, він запевнив, що їх застосують як тимчасовий захід до надходження міжнародної підтримки.

За даними Bloomberg, наразі незрозуміло, як донори групи, до якої входять представники G7, ЄС та України, відреагували на лист і чи погодилися скликати зустріч раніше.

Звернення Шмигаля підкріплює прохання України, оскільки понад 110 мільярдів доларів фінансової допомоги затримуються через політичну боротьбу в США та Європейському Союзі, зауважує видання.

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