Київ отримав від ЄС останній у 2023-му транш у 1,5 млрд євро

У 2023 році Україна отримала від ЄС 18 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. У Брюсселі сподіваються, що зможуть продовжувати фінансово допомагати Києву.

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, повідомив у четвер, 21 грудня, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 мільярдів євро. Ці гроші допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання", - написав Шмигаль у Telegram, додавши слова подяки Євросоюзу "за вагому та своєчасну допомогу", а також висловивши сподівання на подальшу підтримку.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи переказ останнього у 2023 році траншу макрофінансової допомоги Києву, наголосила на необхідності її продовження й у подальшому. "Ми повинні досягти домовленості, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", - написала вона у соцмережі X.

За даними міністра фінансів України Сергія Марченка, цього року ЄС був найбільшим донором прямої бюджетної підтримки України, покривши понад 45 відсотків потреб країни у зовнішньому фінансуванні. На 2024 рік Україна сподівається отримати 18,5 мільярда євро від ЄС та понад вісім мільярдів доларів від США, нагадує Reuters.

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19 грудня Марченко на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн Великої сімки (G7), керівництва ЄС, МВФ і Світового банку повідомив, що на тлі зростання ВВП та зниження рівня інфляції потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 мільярда доларів до 37,3 мільярда доларів.

За словами Марченка, за 2023 рік міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, до кінця року сума сягне близько 42,3 мільярда доларів.

Згідно з проєктом держбюджету України на 2024 рік, ухваленому Верховною Радою на початку листопада, для його фінансування планується залучити зовнішніх запозичень обсягом 1,67 трильйона гривень (понад 44 мільярди доларів).