Без підтримки Київ опиниться в економічній кризі - міністр

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередив, що без фінансової допомоги іноземних партнерів Україна наступного року матиме дефіцит бюджету у 29 млрд доларів.

Без подальшої фінансової допомоги іноземних партнерів Україна наступного року матиме дефіцит бюджету у розмірі 29 мільярдів доларів США. Про це в інтерв'ю виданню Politico у понеділок, 6 листопада, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Збереження макроекономічної стабільності є дуже важливим, оскільки крім війни у ​​нас буде економічна криза", - цитує Марченка видання. За словами українського міністра, криза в Україні матиме побічні ефекти в ЄС, а саме: міграція, зростання цін на деякі продукти харчування, нафту та газ.

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Як повідомлялось, напередодні бюджетний комітет Верховної Ради України рекомендував до другого читання проєкт державного бюджету на наступний рік. Голосування за головний кошторис країни очікується найближчим часом.

Між тим Словаччина та Угорщина наразі блокують створення в ЄС спеціального Фонду допомоги Україні на суму до 50 мільярдів євро з 2024 до 2027 року. Цей фонд має забезпечити стабільну і передбачувану фінансову підтримку України на наступні чотири роки прямою підтримкою у вигляді грантів і кредитів, мобілізацією приватних інвестицій в Україну шляхом надання гарантій і змішаного фінансування, а також фінансуванням програми розвитку центральних, регіональних і муніципальних органів влади та громадянського суспільства України для приведення у відповідність до норм ЄС. Орієнтовна частка позик становитиме дві третини (33 мільярди євро), а грантів - одну третину (17 мільярдів євро).