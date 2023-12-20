Потреба в зовнішньому фінансуванні у 2024 менша - Марченко

За словами глави мінфіну Марченка, на тлі економічного зростання Україна потребуватиме в 2024 році не 41 мільярд доларів від донорів, а 37,5 мільярда доларів.

На тлі зростання ВВП та зниження рівня інфляції потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 мільярда доларів до 37,3 мільярда доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн Великої сімки (G7), керівництва Європейського Союзу, МВФ і Світового банку 19 грудня.

"У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - зазначив Марченко, якого цитує пресслужба українського мінфіну.

Урядовець наголосив, що для збереження економічного відновлення України та фінансової стабільності перед викликами повномасштабної війни, вчасне надходження необхідної допомоги від міжнародних партнерів є життєво важливим.

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За словами Марченка, за 2023 рік міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, до кінця року сума сягне близько 42,3 мільярда доларів.

"У 2023 році економіка України демонструє стійкість та розвиток. Зростання ВВП прогнозується на рівні до 5 відсотків, інфляція знизилась із 26,6 відсотка минулого року до 5,1 відсотка у листопаді цього року", - розповів очільник мінфіну. Крім того, за 11 місяців 2023 року надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 мільярда доларів США порівняно з 2022 роком, додав посадовець.

Водночас, як зазначається на сайті відомства, лідери фінансового блоку G7 відзначили ефективну роботу уряду України для подолання негативних економічних наслідків війни та запевнили у збереженні підтримки.

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