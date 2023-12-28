  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиСполучені Штати Америки

США оголосили останній у 2023 році пакет допомоги Україні

Анастасія Шепелева
28 грудня 2023 р.

До пакета, вартість якого сягає 250 мільйонів доларів, зокрема, увійшли снаряди для NASAMS, HIMARS, зенітні ракети Stinger, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи Javelin та AT-4.

https://p.dw.com/p/4ae0E
Прапори США та України
Прапори США та УкраїниФото: Jean-Claude Ernst/ZUMA Wire/IMAGO

США оголосили про виділення останнього у 2023 році пакета військової допомоги України на суму 250 мільйонів доларів, заявив увечері середи, 27 грудня, Держсекретар США Ентоні Блінкен. Як йдеться на сайті Пентагону, цей пакет є 54 траншем допомоги, яку адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні із запасів міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Йдеться про допомогу України, надання якої було схвалене в попередні фінансові роки в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

До пакета увійшли: додаткові боєприпаси для зенітного ракетного комплексу NASAMS, зенітні ракети Stinger, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW), протитанкові системи Javelin та AT-4, понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї, вибухові боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запчастини, медичне обладнання та інше допоміжне обладнання.

"Залишається критично важливим, щоб у новому році Конгрес якнайшвидше вжив заходів щодо додаткового запиту президента щодо національної безпеки, щоб гарантувати, що наша підтримка України зможе продовжитися, і Україна зможе захистити себе від триваючих атак Росії, а також закріпити і розширити свої здобутки на полі бою", - наголосили в міноборони США.

Водночас, на думку Блінкена, вкрай важливо, щоб Конгрес діяв швидко, щоб просувати інтереси національної безпеки США, допомагаючи Україні захистити себе і забезпечити своє майбутнє.

Читайте також: Пентагон: Гроші на допомогу Україні закінчаться 30 грудня​​​​​​

Конгрес США ще не схвалив подальше фінансування допомоги Києву

У жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні

Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. До питання повернуться вже після різдвяних канікул - з 8 січня.

Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу Україні