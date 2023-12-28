США оголосили останній у 2023 році пакет допомоги Україні

До пакета, вартість якого сягає 250 мільйонів доларів, зокрема, увійшли снаряди для NASAMS, HIMARS, зенітні ракети Stinger, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи Javelin та AT-4.

США оголосили про виділення останнього у 2023 році пакета військової допомоги України на суму 250 мільйонів доларів, заявив увечері середи, 27 грудня, Держсекретар США Ентоні Блінкен. Як йдеться на сайті Пентагону, цей пакет є 54 траншем допомоги, яку адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні із запасів міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Йдеться про допомогу України, надання якої було схвалене в попередні фінансові роки в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

До пакета увійшли: додаткові боєприпаси для зенітного ракетного комплексу NASAMS, зенітні ракети Stinger, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW), протитанкові системи Javelin та AT-4, понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї, вибухові боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запчастини, медичне обладнання та інше допоміжне обладнання.

"Залишається критично важливим, щоб у новому році Конгрес якнайшвидше вжив заходів щодо додаткового запиту президента щодо національної безпеки, щоб гарантувати, що наша підтримка України зможе продовжитися, і Україна зможе захистити себе від триваючих атак Росії, а також закріпити і розширити свої здобутки на полі бою", - наголосили в міноборони США.

Водночас, на думку Блінкена, вкрай важливо, щоб Конгрес діяв швидко, щоб просувати інтереси національної безпеки США, допомагаючи Україні захистити себе і забезпечити своє майбутнє.

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Конгрес США ще не схвалив подальше фінансування допомоги Києву

У жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні.

Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. До питання повернуться вже після різдвяних канікул - з 8 січня.