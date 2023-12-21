Марченко заявляє про ризики для бюджету на початку 2024 року

У січні-лютому 2024 року через недостатню підтримку партнерів український бюджет може зіткнутися з труднощами. Для покриття видатків міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів, повідомив Сергій Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляє про ризики для фінансування державного бюджету в січні-лютому 2024 року. У зв'язку з цим для покриття бюджетних видатків міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів.

"Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо (для фінансування потреб бюджету на цей період. - Ред.), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б", - сказав Марченко в четвер, 21 грудня, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Серед заходів, до яких український уряд має намір вдатися у січні-лютому для покриття видатків, міністр фінансів назвав авансову сплату дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку. "Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс", - зазначив Марченко. Водночас він зазначив, що міністерство працює в кооперації з Національним банком України.

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Міністр також зауважив, що Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки (1,69 трильйона гривень. - Ред.). "Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", - сказав Марченко.

За даними Національного банку України, станом на початок грудня 2023 року його міжнародні резерви становили 38,8 мільярда доларів США. Згідно з проєктом держбюджету України на 2024 рік, для його фінансування планується залучити зовнішніх запозичень обсягом 1,67 трильйона гривень (понад 44 мільярди доларів).