МВФ оптимістично оцінив перспективи світової економіки

У 2024 році глобальний ВВП може зрости на 3,1 відсотка, у 2025-му - на 3,2 відсотка, заявили у Міжнародному валютному фонді. Втім, ці показники і досі нижчі за значення, що були до пандемії COVID-19.

За оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), перспективи світової економіки дещо покращилися. У 2024 році глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП) може збільшитися на 3,1 відсотка, що на 0,2 відсоткового пункту більше, ніж очікувалося у жовтневому прогнозі, заявили в організації у вівторок, 30 січня.

У 2025 рці МВФ очікує зростання світової економіки на 3,2 відсотка. У звіті, серед іншого, наголошується на уповільненні зростання інфляції у багатьох країнах, у зв'язку з чим центральні банки отримують можливість поступового пом'якшувати грошово-кредитну політику. У глобальному обрахунку показник інфляції у 2024 році може скласти 5,8 відсотка, у 2025-му - 4,4 відсотка, вважає організація. Для індустріальних держав рівень інфляції, за прогнозом МВФ, складе 2,6 відсотка у 2024 році та два відсотки - у 2025-му.

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Прогноз щодо США, Китаю та Німеччини

Стійкими залишаються насамперед найбільші економіки світу - США і Китай. Для цих країн експерти МВФ підвищили прогноз зростання: ВВП США може зрости на 2,1 відсотка у 2024-му та 1,7 відсотка у 2025 роках, ВВП Китаю - на 4,6 відсотка та 4,1 відсотка відповідно.

ВВП Німеччини, за оцінкою МВФ, у 2024 та 2025 роках також зросте, але менше, ніж очікувалося раніше - на 0,5 відсотка у поточному році та 1,6 відсотка у наступному. На ФРН, яка є країною-експортеркою, негативно позначаються геополітичні кризи - війна Росії проти України та ескалація конфлікту на Близькому Сході. Крім того, німецька економіка страждає внаслідок зростання цін на енергоносії.

Водночас зростання світової економіки порівняно з показниками до пандемії COVID-19 залишається слабким: середній показник у 2000-2019 роках становив 3,8 відсотка.

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