Польські фермери повністю заблокували рух на КПП "Шегині"20 березня 2024 р.
Польські фермери в середу, 20 березня, повністю блокують рух транспорту в контрольно-пропускному пункті (КПП) "Медика - Шегині" на кордоні з Україною, повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Рух усіх категорій транспорту в пункті пропуску "Медика - Шегині" призупиниться. Орієнтовно до 20:00 буде повністю призупинено пропуск вантажівок та автобусів. Водночас не пропускатимуть й легкові автомобілі. Однак, для даної категорії транспорту на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників", - йдеться у повідомленні.
Кубраков: Люди не можуть бути заручниками
Через блокування руху міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков звернувся до польського міністра внутрішніх справ Марціна Кєрвінського: "Чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?".
Блокування руху транспорту відбувається в рамках загальнонаціональних протестів фермерів у Польщі. Учасники акції заблокували сільськогосподарською технікою низку доріг, що ведуть до великих міст, та швидкісних автотрас, зокрема і на під'їздах до прикордонних переходів з сусідніми країнами.
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