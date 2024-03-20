Польські фермери заблокували рух автобусів на КПП "Медика"

Водночас на території всієї Польщі тривають масові протести фермерів - анонсовано 580 акцій загальною чисельністю до 70 тисяч учасників. Також фермери протестують у Чехії.

Польські фермери у середу, 20 березня, почали блокувати рух автобусів у пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною, повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Прикордонники зазначають, що згідно з інформацією, яку вони отримали від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори планують пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Про те, як довго протестувальники блокуватимуть рух автобусів, наразі не відомо, йдеться в дописі ДПСУ у Telegram.

Фермери протестують в Польщі і Чехії

Водночас 20 березня у Польщі та Чехії знову проходять загальнонаціональні протести фермерів. У Польщі до дня протесту закликала профспілка фермерів "Солідарність" . Учасники акції почали збиратися з самого ранку, а до полудня заблокували сільськогосподарською технікою низку доріг, що ведуть до великих міст, та швидкісних автотрас, зокрема і на під'їздах до прикордонних переходів з сусідніми країнами, повідомляє польська інформаційна агенція PAP.

За даними польської поліції, анонсовано 580 акцій протесту загальною чисельністю до 70 тисяч учасників.

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Організатори протестів у Чеській Республіці заявили, що, як очікується, на дороги виведуть близько 1 500 тракторів та інших сільськогосподарських транспортних засобів, пише dpa. Міністр сільського господарствакраїни Марек Виборний закликав учасників блокувати прикордонні переходи з сусідніми країнами лише символічно.

Серед вимог чеських фермерських організацій - скасування нещодавнього підвищення податку на майно та більша підтримка працевлаштування в сільській місцевості.

Польські фермери протестують проти "Зеленої угоди" та безмитного ввозу сільхозпродукції з України, Варшава, 6 березня 2024 року (архівне фото) Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

"Економічний безвіз" для України

Нагадаємо, польскі фермери протестують вже кілька місяців. Серед їхніх вимог - скасування або послаблення обмежень, накладених "Зеленою угодою" ЄС, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.

Водночас 20 березня стало відомо, що Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Але угода передбачає, що ЄК може вдаватися до швидких дій або вживати будь-яких необхідних заходів у разі значних порушень на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС внаслідок імпорту української агропродукції. Також передбачене "екстрене гальмування", яке може застосовуватися щодо ввезення "найчутливіших" видів сільськогосподарської продукції - до цього списку увійшли м'ясо курей, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед. Якщо обсяг імпорту з України цих товарів перевищить середній показник за 2022-2023 роки, щодо них буде запроваджене мито.