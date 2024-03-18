Польські фермери заблокували два КПП на кордоні з Німеччиною

Польські фермери 18 березня заблокували два основні пункти пропуску на кордоні з Німеччиною - "Сьвецько" та "Ґубінек". Блокада триватиме до вечора 20 березня.

Польські фермери у понеділок, 18 березня, заблокували два основні пункти пропуску на кордоні з Німеччиною на знак протесту проти імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу та екологічної політики ЄС, повідомляє AFP.

Як повідомив агенції речник місцевої поліції, блокада на пунктах пропуску "Сьвецько" та "Ґубінек" триватиме до вечора 20 березня. Фермери розмістили трактори на трасі А2, перекривши рух в обох напрямках.

Минулого місяця польські фермери недовго блокували кордон із Німеччиною в Слубіце. Проїзд тут наразі відкритий, але рух ускладенений, оскільки водії об'їжджають перекриті маршрути.

Міністр сільського господарства Польщі анонсував нові переговори з фермерам, заплановані на вівторок, 19 березня.

Читайте також: Посол Польщі: Фермерам варто перенести протести у Брюссель

Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед їніх вимог - скасування або послаблення обмежень, накладених "Зеленою угодою" ЄС, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.

15 березня Європейська комісія запропонувала нові поступки в аграрній політиці ЄС у відповідь на протести фермерів . Зокрема, рекомендується послабити екологічні норми щодо сівообігу, захисту ґрунтового покриву та методів обробки ґрунту. Крім того, для дрібних фермерських господарств запропоновано скасувати деякі заходи контролю та штрафи.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), основна мета цих поступок - полегшити адміністративний тягар для фермерів ЄС та надати їм більшої гнучкості у дотриманні певних екологічних умов.

Пропозиції Єврокомісії ще мають схвалити держави-члени ЄС. Ініціатива обговорюватиметься на зустрічі європейських міністрів сільського господарства у Брюсселі 26 березня.

Читайте також: Протести фермерів у Європі та блокада кордону з Україною