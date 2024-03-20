Шмигаль: "Економічний безвіз" підтримає експорт

Очікується, що ЄП в квітні схвалить домовленості щодо продовження терміну призупинення ввізних мит та квот на експорт українських товарів на територію ЄС до 5 червня 2025 року, повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Брюсселі, привітав попередню угоду Європарламенту та Ради ЄС, щодо продовження терміну призупинення ввізних мит та квот на експорт українських товарів на територію ЄС до 5 червня 2025 року.

"Цей "економічний безвіз" дозволить нам зберегти динаміку нашого експорту, підтримати українських виробників, зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС", - написав він у Telegram у середу, 20 березня.

Очікується, що ЄП схвалить ці домовленості уже в квітні, додав Шмигаль.

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Шмигаль обговорив з Боррелем взаємодію України та ЄС

В ході візиту у Брюссель напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС Шмигаль також провів зустріч з Верховним представником з зовнішньої і безпекової політики ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили низку ключових питань порядку денного - подальшу військову допомогу Україні, використання заморожених російських активів для потреб України, а також підтримку "формули миру" та підготовку до проведення Глобального саміту миру.

Також Шмигаль та Боррель говорили про ухвалення переговорної рамки та початок переговорів про вступ України до ЄС, повідомив Шмигаль Telegram.

Продовження "економічного безвізу"

Нагадаємо, Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Водночас, угода передбачає, що ЄК може вдаватися до швидких дій або вживати будь-яких необхідних заходів у разі значних порушень на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС внаслідок імпорту української агропродукції.

Також передбачене "екстрене гальмування", яке може застосовуватися щодо ввезення "найчутливіших" видів сільськогосподарської продукції - до цього списку увійшли м'ясо курей, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед. Якщо обсяг імпорту з України цих товарів перевищить середній показник за 2022-2023 роки, щодо них буде запроваджене мито.