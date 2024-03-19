Боррель хоче направити 90% доходів від активів РФ на зброю

Жозеп Боррель має намір запропонувати країна-членам ЄС направити більшу частину доходів від заморожених активів ЄС у Європейський фонд миру для закупівлі через нього зброї для України.

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що пропонуватиме країнам блоку спрямувати 90 відсотків доходів від російських активів, заморожених в Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру. Про це він заявив журналістам у Брюсселі у вівторок, 19 березня, передає Reuters.

Решту 10 відсотків доходів Боррель запропонує перерахувати до бюджету ЄС, аби використати їх для "підвищення спроможності української оборонної промисловості".

Пропозицію країнам-членам ЄС Боррель подасть 20 березня, напередодні саміту лідерів ЄС 21-22 березня. "Конкретна пропозиція буде внесена завтра, - сказав він. - Це повинні погодити країни-члени".

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Близько 70 відсотків усіх російських активів, заморожени на Заході зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Йдеться різні цінні папери та готівку російського Центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро, нагадує Reuters.

Як пише агенцыя, минулого тижня високопоставлений чиновник ЄС заявив, що до 2027 року російські активи, заморожені в ЄС, ймовірно, принесуть від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків.

Нагадаємо, що 18 березня міністри закордонних справ країн-членів ЄС остаточно погодили виділення Україні додаткових п'ятьох мільярдів євро військової допомоги з Європейського фонду миру.