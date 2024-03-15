Шольц: Прибутки від активів РФ спрямують на зброю для Києва

Надприбутки від заморожених в Європі російських активів будуть використовуватися для закупівлі зброї для Києва, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Таким чином він підтримав пропозицію, озвучену раніше очільницею ЄК.

Надприбутки від заморожених у Європі російських активів будуть використані для фінансування закупівлі озброєння для України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у п'ятницю, 15 березня, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті так званого "Веймарського трикутника", передає Reuters.

Шольц також зазначив, що лідери домовилися про необхідність закуповувати більше озброєння для України на світовому ринку та нарощувати виробництво військового спорядження, в тому числі через співпрацю з партнерами в Україні.

"Ми використаємо надприбутки від російських активів, заморожених у Європі, для фінансової підтримки закупівлі зброї для України", - сказав він. Таким чином канцлер ФРН підтримав пропозицію, яку озвучила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Фон дер Ляєн: Не може бути більшої користі від цих грошей

Зокрема, наприкінці лютого фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС має розпочати розмову про закупівлю озброєнь для ЗСУ за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути більшої символічності й користі від цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", - наголосила тоді президентка Єврокомісії.

Читайте також: Резолюція ЄП: конфісковані російські гроші мають піти на відбудову України

За оцінкою Єврокомісії, в ЄС заблоковані активи центрального банку РФ на понад 200 мільярдів євро. Брюссель хотів направити заморожені російські активи на відновлення України, але для цього ЄС необхідно подолати законодавчі бар'єри.

До заяви фон дер Ляєн використання Євросоюзом заморожених коштів РФ у військових, а не цивільних цілях було лише на рівні припущень. Тож, її промова стала першим свідченням того, що Єврокомісія може підтримати цю ідею, зауважило тоді агентство dpa.