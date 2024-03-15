Шольц: Союзники закуповуватимуть більше зброї для України

Олаф Шольц після зустрічі з Еммануелем Макроном та Дональдом Туском анонсував кроки, спрямовані на поальшу підтримку України. Йдеться, зокрема, про закупівлю зброї і розширення виробництва техніки.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Німеччина, Франція та Польща закуповуватимуть більше зброї для Києва та нарощуватимуть виробництво військового обладнання разом із партнерами в Україні. Відповідну заяву очільник німецького уряду зробив у п'ятницю, 15 березня, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті так званого "Веймарського трикутника", передає AP.

Шольц наголосив, що напередодні обговорив з президентом України Володимиром Зеленськимте, яка підтримка потрібна зараз Києву. "Він знає, що може на нас покластися, і ми сьогодні звідси поновлюємо цей сигнал підтримки Києва, - сказав канцлер. - Але абсолютно зрозумілий сигнал йде також до Москви - російський президент має знати, що ми не припинимо підтримку України".

Читайте також: Шольц запевнив Зеленського в подальшій підтримці України

Німецький лідер також зазначив, що "ми негайно почнемо закуповувати ще більше зброї для України на загальному світовому ринку". "По-друге, буде розширене виробництво військової техніки, в тому числі через співпрацю з партнерами в Україні", - наголосив Шольц, а також додав, що буде створена нова "коаліція з реактивної артилерії дальнього радіуса дії". Інших подробиць Шольц не повідомив.

Еммануель Макрон, своєю чергою, підтвердив підтримку Францією ініційованого Чехією плану закупівлі боєприпасів для України поза межами ЄС, але також не повідомив подробиць. "Наступає нова ера, і ми там будемо. І той факт, що ми троє об'єднані в цей день, рішуче налаштовані з однаковою ясністю щодо ситуації в Україні та налаштовані ніколи не дозволити Росії перемогти та підтримувати український народ до кінця - це сила для нас, наших народів, нашої безпеки і нашої Європи", - сказав французький президент.

Читайте також: Макрон: Для безпеки Франції необхідна поразка Росії у війні проти України

Дональд Туск додав, що "ми хочемо витрачати наші гроші, ми хочемо всіма можливими способами допомогти тут і зараз, щоб ситуація в Україні в найближчі тижні і місяці стала кращою, а не гіршою".

Шольц: Спільні дії необхідні для захисту миру в Європі

Шольц, своєю чергою, також наголосив на єдності Німеччини, Франції та Польщі у питанні підтримки України, додає агенція dpa. "Ми всі троє серйозно ставимося до нашої підтримки України", - сказав він.

Канцлер ФРН заявив: солідарність і спільні дії необхідні для захисту миру і свободи в Європі. "Більш ніж будь-коли, наша єдність - це наша сила. І наші три держави, Німеччина, Польща та Франція, особливо відповідальні у цьому питанні", - сказав він.

Читайте також: Єврокомісія представила нові заходи з розвитку оборонпрому

