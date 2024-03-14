Макрон: Для безпеки Франції необхідна поразка Росії у війні

Еммануель Макрон застеріг, що ті, хто "обмежує" підтримку України, "обирають поразку" й запевнив, що його країна має бути готова ухвалювати необхідні рішення, щоб РФ не перемогла в війні проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна має бути готова ухвалювати необхідні рішення для того, аби Росія не перемогла у війні, розв'язаній проти України. Відповідну заяву Макрон зробив увечері у четвер, 14 березня, у інтерв'ю французькому телебаченню, пише AFP.

Зокрема, Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, "ми маємо бути готові і ми будемо готові ухвалити необхідні рішення, щоб Росія ніколи не перемогла". Він додав, що для безпеки Франції необхідна "поразка Росії" в Україні, і застеріг що ті, хто "обмежує" підтримку України, "обирають поразку".

Макрон ще раз підтвердив свою заяву про ймовірність відправки західних військ в Україну

Також під час інтерв'ю Макрон підтвердив свою позицію щодо того, що не слід виключати можливіть відправки західних військ в Україну, але зазначив, що нинішня ситуація цього не вимагає, пише АР.

"Ми сьогодні не в такій ситуації", - сказав він, але додав, що "всі ці варіанти можливі".

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Нагадаємо, що у кінці лютого, після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон не виключив розгортання західних сухопутних військ в Україні, проте одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі, серед яких також були лідери Німеччини, Польщі, Великобританії та країн Балтії, "немає консенсусу" з цього питання.

Ця заява викликала широку дискусію у світовому політикумі. І хоча більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.

За кілька днів після першої заяви Макрон зазначив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими. "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився.

Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що блок не планує надсилати війська в Україну.