Шольц запевнив Зеленського в подальшій підтримці України

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами, запевнив Шольц Зеленського під час телефонної розмови.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив президента України Володимира Зеленського, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну в військовому плані. Відповідну заяву Шольц зробив у четвер, 14 березня, під час телефонних перемовин з Зеленським, повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Федеральний канцлер підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною на тлі російської агресії, яка триває. Він запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - йдеться в заяві речника німецького уряду, яку цитує сайт канцелярії Шольца.

Така заява пролунала на тлі чергової відмови Бундестагу надати Україні далекобійні ракети повітряного базування типу Taurus. Раніше канцлер неодноразово наголошував на неприпустимості передачі Україна таких видів озброєнь, оскільки це, на його погляд, потребуватиме відрядження до України німецьких військових, що своєю чергою, могло б призвести до втягнення ФРН у війну Росії проти України.

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Іншими темами перемовин між Шольцом і Зеленським стали політична, військова й гуманітарна ситуація в Україні, повідомили в Берліні, повідомили в Берліні.

Зеленський розповів Шольц про пріоритети для Сил оборони

Зеленський також прокоментував свою розмову з німецьким канцлером. За його словами, під час перемовин сторони "обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю".

"Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Крім того, за словами українського лідера, вони з канцлером ФРН "обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого" та "скоординували позиції" напередодні зустрічі лідерів "Веймарського трикутника".

Як повідомлялося, ця зустріч відбудеться 15 березня в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска. На порядку денному стоятиме саме подальша підтримка України.