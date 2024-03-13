Макрон, Шольц і Туск обговорять у Берліні допомогу Україні

Головною темою саміту лідерів "Веймарського трикутника" у Берліні стане обговорення додаткових можливостей для допомоги Україні в її протистоянні агресії РФ. Саміт буде позаплановим, повідомив Туск.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінуться 15 березня в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), аби обговорити можливості надання додаткової допомоги Україні. Про це заявив увечері у вівторок, 12 березня, керівник польського уряду Туск в коментарі державному польському телеканалу TVP у Вашингтоні.

"У п'ятницю... я буду в Берліні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити цю ситуацію", - повідомив прем'єр-міністр Польщі, якого цитує Reuters.

За словами Туска, ця зустріч стане "екстреним і позаплановим" самітом "Веймарського трикутника" - дипломатичного формату співпраці Франції, Німеччини та Польщі, створеного в 1991 році. Туск наголосив, що, на його думку, "ці три столиці мають завдання і повноваження мобілізувати всю Європу" для надання Україні нової допомоги.

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Нині Польща вважається одним з найвідданіших союзників України, вона неодноразово закликала решту західних партнерів Києва збільшити видатки на військову допомогу, оскільки Київ захищається від російського вторгнення, пише Reuters.

Шольц і Макрон зустрінуться в Берліні окремо перед самітом

Водночас 13 березня речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) повідомив під час прессконференції, що лідери Німеччини та Франції проведуть двосторонню зустріч у Берліні перед тристороннім самітом з Туском. Останніми днями Шольц і Макрон "довго розмовляли один з одним телефоном", зазначив Гебештрайт.

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Ця зустріч відбудеться на тлі затятої позиції Шольца не надавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Це питання стало джерелом особливої напруженості у відносинах між Шольцем і Макроном, який прямо закликав союзників не бути "боягузами" у підтримці України, нагадує Reuters.

Як повідомлялося, цього дня Шольц під час виступу в Бундестазі укотре відмовився надавати Україні ці далекобійні озброєння, пояснивши свою позицію прагненням не допустити втягнення Німеччини в війну Росії проти України.

Раніше про плани провести 15 березня саміт лідерів трьох держав у Берліні писало видання Politico з посиланням на джерела. За даними Politico, це буде перша зустріч у форматі "Веймарського трикутника" відтоді, як Туск зайняв пост керівника польського уряду в грудні 2023 року.