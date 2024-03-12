Данія оголосила новий пакет допомоги Україні на $337 млн

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 336,6 мільйона доларів. До нього увійдуть артилерійські системи Caesar і боєприпаси, повідомило міністерство оборони країни.

Данія надасть Україні черговий пакет військової допомоги загальною вартістю близько 2,3 мільярда данських крон (336,6 мільйона доларів у перерахунку), повідомила пресслужба міністерства оборони Данії у вівторок, 12 березня.

"Артилерійські та мінометні системи дуже потрібні Україні. За допомогою цього пакета ми робимо значний внесок у боротьбу за свободу України - як додатковими артилерійськими системами Caesar, так і супутніми боєприпасами", - наводяться у повідомленні слова міністра оборони Данії Трольса Лунда Пульсена.

Це вже 16-й пакет військової допомоги Україні від Данії. До нього увійдуть артилерійські системи Caesar, які країна надасть у співпраці з Францією, самохідні 120-мм міномети та 155-мм боєприпаси, які будуть надані у співпраці з Естонією та Чехією, наголошують у данському міноборони.

Нагадаємо, що західні союзники України у Парижі 18 січня оголосили про створення "артилерійської коаліції". Того ж дня міноборони Франції заявило про те, що протягом 2024 року для України буде вироблено 78 нових самохідних артилерійських установок Caesar. З них шість, які Україна закупила власним коштом, доставлять "найближчими тижнями". Для решти САУ потрібно було знайти спільне фінансування, додали в міністерстві.

Окрім того, у середині лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна разом із Канадою та Данією знайшла 800 тисяч боєприпасів для України у потенційних постачальників за межами Європейського Союзу. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

7 березня він повідомив, що коаліція з 18 країн зібрала необхідну суму на закупівлю боєприпасів. Водночас прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що в межах ініціативи щодо закупівлі снарядів для України вдалося зібрати гроші на 300 тисяч боєприпасів.