Зеленський і Мішель обговорили початок переговорів про вступ

Президент України Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євроради Мішелем. З-поміж іншого вони обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем обговорив подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в Європейський Союз, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.

"Подякував Шарлю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні обсягом п'ять мільярдів євро. Крім того, розглянули можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі у вівторок, 19 березня.

За його словами, темою бесіди також стало продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. "Наголосив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, що 12 березня Єврокомісія подала Єврораді пропозиції щодо проєкту переговорних рамок з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу до Євросоюзу.

Проєкт рамок складається з трьох частин: принципи, що регулюють переговори про вступ, суть переговорів і процедура переговорів. Мета переговорів полягає у тому, щоб Україна і Молдова прийняли нормативно-правову базу ЄС у повному обсязі та забезпечили її повну імплементацію та виконання.

Тепер Європейська Рада має провести внутрішнє обговорення цих текстів. Після того, як Єврорада затвердить переговорні рамки, головуюча у Раді ЄС країна представить узгоджену спільну позицію на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі переговорні рамки будуть оприлюднені.