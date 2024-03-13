ЄП вніс корективи в "економічний безвіз" з Україною

Депутати Європарламенту (ЄП) підтримали переважною більшістю голосів внесення змін у пропозицію Європейської Комісії (ЄК) щодо подовження "економічного безвізу" - призупинення дії мит і квот на імпорт товарів з України в Європейський Союз (ЄС) ще на рік, тобто з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року. Під час голосування в середу, 13 березня, за зміни до пропозиції єврокомісарів проголосували загалом 347 єврозаконодавців, водночас 177 парламентаріїв висловилися "проти", а 99 членів Європарламенту утрималися, повідомляєть в пресрелізі , опублікованому на сайт ЄП.

Євродепутати - проти безконтрольного українського агроімпорту задля захисту ринку ЄС

Повідомляється, що саму пропозицію євродепутати повернули до Комітету з питань міжнародної торгівлі, щоб розпочати переговори з Радою ЄС. Зміни надають Єврокомісії повноваження вдаватися до швидких дій або вживати будь-яких необхідних заходів у разі значних порушень на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС внаслідок імпорту української агропродукції, включно з негайним призупиненням імпорту задля захисту європейських виробників особливо чутливих сільськогосподарських товарів.

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Крім того, заходи з подовження лібералізації щодо імпорту з України прив’язані до таких аспектів, як повага України до демократичних принципів, прав людини, верховенства права, а також до "постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" з боку Києва, йдеться на сайті ЄП.

Водночас євродепутати подовжили на рік дію безмитного режиму для імпорту з Молдови.

"Економічний безвіз" з ЄС у відповідь на розв'язану РФ війну

Як наголошують у ЄП, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до внутрішнього ринку ЄС з 2016 року. Однак у червні 2022 року, у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України та блокування українських портів російськими військами, ЄС запровадив спеціальні торговельні заходи, які дозволили фактично безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС, зокрема й сільськогосподарських. Ці заходи були подовжені на один рік у травні 2023 року.

У січні 2024 Єврокомісія запропонувала призупинити імпортні мита та квоти на експорт з України та Молдови ще на один рік.

Нагадаємо, що фермери низки східноєвропейських країн, котрі межують з Україною, насамперед Польщі, активно виступають проти режиму безмитної торгівлі з Україною. Крім того, окремі країни ЄС, всупереч рішень Єврокомісії, запроваджували ввізні обмеження для української агропродукції.