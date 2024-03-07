У ЄП дали "добро" на продовження вільної торгівлі з Україною

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив подовження режиму вільної торгівлі з Україною та Молдовою. Тепер за це має проголосувати весь Європарламент. У законі є і нові умови.

Депутати Європарламенту в Комітеті з міжнародної торгівлі схвалили подовження заходів щодо лібералізації торгівлі Європейського Союзу з Україною та Молдовою. У четвер, 7 березня, за це проголосували 26 членів комітету, 10 висловилися проти, один утримався. Наступним кроком буде голосування в Європейському парламенті, яке відбудеться на пленарному тижні з 11 по 14 березня у Страсбурзі.

У пропозицію подовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року внесено нові умови. Так, законодавство наділяє Єврокомісію повноваженнями вживати екстрених заходів у разі значних збоїв через український імпорт на ринку Євросоюзу або окремих його країн. Також передбачено надзвичайне обмеження "для особливо чутливої" сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць і цукру, повідомили у пресслужбі Європарламенту. Таким чином, якщо обсяг імпорту цих продуктів перевищить середні показники 2022 і 2023 років, мита будуть введені знову. "Це гарний баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України і необхідним захистом своїх ринків", - вважає латвійська депутатка Сандра Калнієте.

Щодо Молдови голосували в окремому порядку

Комітет з міжнародної торгівлі окремо проголосував за призупинення всіх мит на імпорт з Молдови ще на один рік. Підтримали цей захід 28 депутатів, 2 виступили "проти", 6 утрималися.

Якщо Європарламент ухвалить ці рішення в першому читанні, то Рада ЄС офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Угода про асоціацію між ЄС і Україною, включно з Поглибленою і всеосяжною зоною вільної торгівлі, забезпечує українським компаніям преференційний доступ на ринок ЄС з 2016 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз ввів у дію автономні торговельні заходи, які з червня 2022 року забезпечують безмитний доступ усіх українських товарів на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року і мають завершитися 5 червня 2024 року.

Відтоді в сусідніх з Україною країнах відбулося кілька хвиль фермерських протестів проти доступу української агропродукції на місцеві ринки, а Єврокомісія запровадила екстрені тимчасові заходи щодо обмеження ввезення і виплатила країнам компенсації. 31 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала подовжити безмитний режим з Україною і Молдовою ще на рік на тлі того, що Росія цілеспрямовано атакує українське виробництво продовольства і транспортну інфраструктуру.

За даними Брюсселя, загальний обсяг імпорту Євросоюзу з України становив 24,3 млрд євро за 12 місяців із жовтня 2022-го по жовтень 2023 року. Для порівняння: у 2021-му річний показник сягав 24 млрд євро.