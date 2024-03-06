У Варшаві фермери палили шини під офісом Туска

Тисячі фермерів і працівників суміжних галузей протестують у Варшаві. Серед їхніх вимог - обмеження експорту з України і відмова від європейських екологічних обмежень.

У середу, 6 березня, тисячі польських фермерів зібралися на акцію протесту біля офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Вони підпалювали шини, кидали петарди і палили фаєри, повідомляє агенція Reuters.

Головні вимоги польських фермерів лишаються незмінними - відмова від екологічних обмежень, які накладає на них європейська "Зелена угода" та обмеження надходження аграрної продукції з України.

В рамках протестів до офісу Туска принесли труну з написом "Фермер, прожив 20 років, убитий "Зеленою угодою", яку згодом символічно спалили. Також вони тримали плакати з написами "Хочу бути фермером, а не рабом Брюсселя" та "До біса зрадників польського села".

Спалення труни з написом "Фермер, прожив 20 років, убитий "Зеленою угодою" на протестах фермерів у Польщі Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

В низці місць у Польщі протестувальники перекрили дороги. Також, за інформацією РАР, вони намагалися проїхати на тракторах до Варшави, але їх зупиняли на околицях міста.

До протестів фермерів долучилися мисливці, працівники лісового господарства, а також представники профспілки "Солідарність". Після акції під офісом прем'єра вони планували пройти маршем до будівлі парламенту.

Фермери продовжують блокувати кордон з Україною

Протести у Варшаві не вплинули на бокування кордону з Україною польськими фермерами. Вони, як і раніше, перешкоджають руху вантажівок на шести пунктах пропуску. Станом на ранок середи на в'їзд в Україну очікували 2300 фур, розповів на брифінгу речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

Він також повідомив, що з 1 березня протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках на пункті пропуску "Медика-Шегині", але з 4 березня вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин.

Крім того, вони не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу через пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Читайте також: Протест фермерів: як відбувається блокада польсько-українського кордону

Сейм розгляне ситуацію в сільському господарстві

Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський, виступаючи у Сеймі, повідомив, що 7 березня нижня палата польського парламенту розгляне ситуацію, що склалася довкола сільськогосподарського сектора країни, повідомляє "Польське радіо".

Він запевнив, що уряд стоїть на боці фермерів та їхніх прав, проте потрібно вести спокійний діалог як із аграріями, так і з українською стороною.

За твердженнями Сєкерського "політичні опоненти влади" заохочують запровадити повне ембарго на товари з України. Втім він назвав таке рішення дуже болючим для обох сторін, нагадавши, що польські виробники молока та молочних продуктів наразі активно продають свою продукцію в Україну.

Раніше Дональд Туск заявляв, що тимчасове закриття кордону для торгівлі "обговорюється з українською стороною". В Українському уряді цю інформацію спростували.

Читайте також: Туск виступає за заборону імпорту агропродукції з РФ і Білорусі на рівні ЄС