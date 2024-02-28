Польща може закрити кордон з Україною для торгівлі - Туск

Польща розглядає "тимчасове" закриття кордону з Україною для товарів на тлі напруженості через українське зерно, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

Польща розглядає "тимчасове" закриття кордону з Україною для товарів на тлі напруженості через українське зерно. Як передає агенція AFP, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 28 лютого.

"Ми говоримо з українською стороною про тимчасове закриття кордону, припинення взагалі торгівлі, - сказав він. - Це рішення буде лише тимчасовим... і болючим для обох сторін".

Як повідомляє Польська агенція преси (РАР), Туск планує обговорити це питання під час зустрічі з фермерами, яка запланована на четвер, 29 лютого. "Я готовий ухвалювати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", - заявив Туск.

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За його словами, держава може допомогти в закупівлі польського зерна, щоб воно, наприклад, було привабливішим за ціною, ніж українське. "Ми говоритимемо про можливі субсидії на зерно та інші заходи, які дозволять нам якнайшвидше продати польське зерно", - сказав польський прем'єр.

Напередодні Туск заявив, що не може виключити розширення національної заборони на імпорт українського зерна на іншу продукцію, якщо Європейський Союз не вживатиме заходів для захисту ринків блоку. Його заява пролунала у той час, як тисячі польських фермерів вийшли на вулиці Варшави, протестуючи проти імпорту продовольства з України та правил, передбачених "Зеленою угодою" ЄС.

Окрім того, польські фермери вже кілька тижнів блокують низку КПП на польсько-українському кордоні. Під час акцій неодноразово доходило до того, що страйкарі висипали українське збіжжя з вантажівок і вантажних потягів.

З березня до протестів польських фермерів можуть доєднатися перевізники з вимогою запровадження комерційних дозволів для українських компаній.